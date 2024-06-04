كيربي: فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة وإعمار أوكرانيا جديرة بالدراسة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك إعادة إعمارها، "جديرة بالدراسة".

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "الرئيس (جو بايدن) يعتقد أن هذه الفكرة تجدر الدراسة بالفعل".

وأضاف أن هذه المسألة ستبحث خلال اللقاءات الوزارية في أوروبا، التي سيشارك فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولارعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصادق الكونغرس الأمريكي على تشريع حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، بينما قرر الاتحاد الأوروبي مصادرة الفوائد على الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا.

واعتبرت روسيا مصادرة أصولها "سرقة"، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على مصادرة الأصول الروسية في الخارج.

اليونان تدعم مقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

أعلنت اليونان الاثنين، أنها تدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقالت رئاسة الوزراء اليونانية في منشور على منصة إكس إن "اليونان تدعم خريطة الطريق التي وضعها بايدن لوقف إطلاق النار والإفراج عن السجناء وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة".

وشددت رئاسة الوزراء اليونانية على وجوب انتهاء المأساة الإنسانية الحاصلة في غزة على الفور.

وأكدت على ضرورة أن يركز المجتمع الدولي على منظور السلام الدائم في الشرق الأوسط.

ومساء الجمعة، تحدث بايدن الذي تقدم إدارته دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.

السفارة الروسية بالسويد تعلق على تشويه الاعلام الاوروبى لروسيا

أكدت السفارة الروسية لدى ستوكهولم أن رهاب روسيا والنفاق مخفيان تحت ستار "حرية التعبير" السويدية.

وقالت السفارة تعليقا على محاولات وسائل الإعلام الأوروبية، بما في ذلك السويدية تشويه سمعة مؤسسة "براففوند" الروسية لدعم وحماية حقوق المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج: "اعتادت القيادة السويدية على الاعتزاز بـ"حرية التعبير" وإعلان استقلال كافة الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام عند اتخاذ القرارات، وفي الحقيقة كل هذه الكلمات الكبيرة ليست أكثر من ستار".

وأشارت إلى أن "التحقيق المستقل"، الذي تم نشره في وقت واحد في دول شمال أوروبا الأخرى، هو تأكيد على أن هذا عمل منسق بأمر من القيادة السياسية وأجهزة المخابرات.

وأضافت أن هذا الشيء يؤكد أن "حقوق الروس اليوم تحتاج إلى الحماية أكثر من أي وقت مضى في "مملكة حرية التعبير" السويدية"

و"براففوند" هي منظمة غير ربحية أنشأتها وزارة الخارجية الروسية. وتتمثل مهمتها في تقديم الدعم الشامل، بما في ذلك الدعم القانوني، للمواطنين الروس المقيمين خارج روسيا.

وشاركت هذه المنظمة في مشاريع إنسانية مفيدة لحماية المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج. وذكرت السفارة الروسية أن هناك حوالي 26 ألف روسي يعيش في السويد.

جنرالات بجيش الاحتلال تعترض على طريقة الحرب فى غزة

كشفت قناة "12" العبرية عن خلاف كبير وقع خلال اجتماعات هيئة الأركان العامة الإسرائيلية التي عقدت يوم الاثنين.

ووفق القناة العبرية اندلعت مواجهة حادة واستثنائية صباح الاثنين أثناء مناقشة حساسة في أحد اجتماعات هيئة الأركان العامة، حيث اعترض الجنرالات على إدارة عمليات الجيش الإسرائيلي وفاعيلته في الحرب على غزة، معتبرين أن القوات الإسرائيلية "تراوح مكانها وغير قادرة على إحراز إنجازات" في الحرب المتواصلة منذ 241 يوما على قطاع غزة.

ووجه الجنرالات انتقادهم لرئيس هيئة الأركان العامة هليفي قائلين: "في الجيش الأول تعلمنا قبول مسؤولية القيادة.. ما الذي يحدث في ذلك؟ أين ما تعلمناه وما الذي يحدث؟".

كما أكد أعضاء هيئة الأركان العامة إنه لا يتم إجراء أي مشاورات، وأضافوا: "نحن متعثرون ولا نحقق النصر".

وردا على هذه التصريحات قال رئيس الأركان هليفي: "لقت تحملت المسؤولية في الأيام الأولى للحرب، لقد اعترفت أمام الجمهور بأنني المسؤول وأن الشعور بالمسؤولية يرافقني على الدوام وخلال اتخاذ كل قرار في سياق الحرب".

وأضاف "أنا أركز في هذه المرحلة على تحقيق أهداف الحرب، وأتوقع من جميع الذين يجلسون حول هذه الطاولة أن يشعروا مثلي".

وأشارت القناة العبرية إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رفض التعليق عن المشادة التي وقعت خلال الاجتماع، واكتفى بالقول: "لن نعلق على ما يقال في المناقشات الداخلية في الجيش الإسرائيلي".

القوات الجوية الروسية تقصف ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا

أعلن نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا يوري بوبوف أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا.

وقال بوبوف: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وأضاف بوبوف أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأشار إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 6 هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب.

يذكر أن سوريا وبرغم استعادة سيطرتها بدعم أساسي من روسيا على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.