الحوثيون يقصفون إيلات بصاروخ "فلسطين" الباليستي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله" الحوثيين" يحيى سريع، قصف هدف إسرائيليا في أم الرشراش (إيلات) في جنوب فلسطين المحتلة، قائلا إن القصف نُفذ بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي يُكشف عنه للمرة الأولى.

وأضاف أن العمليات لن تتوقف حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية ذكرت أنه يتوقع انسحاب معسكر الدولة -الذي يتزعمه الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس- من الحكومة هذا الأسبوع إذا لم يحرز تقدم كبير في المفاوضات.

وكان قد اقترح الحزب نهاية مايو الماضي إجراء تصويت لحل الكنيست في مسعى لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول إقناع وزراء وأعضاء في الكنيست بالإعلان عن دعمهم لصفقة التبادل.