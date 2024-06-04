"الشراكات فى المنظمات غير الحكومية".. جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استضافت جلسة "الشراكات فى المنظمات غير الحكومية" الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسة الأهلية وأدار الجلسة الدكتور جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة، والدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية و المراجعة بالجامعة.

وابرزت الدكتورة جيهان رجب جهود الجامعة فى عقد شراكات متنوعة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل مؤسسة حياة كريمة والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من ٢٠٠ بيت فى قرية أولاد يحيى بمحافظة سوهاج وكذلك التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وإطلاق مبادرة الطالب المنتج.

ثم أوضحت الدكتورة مروة فخرى دور مؤسسة حياة كريمة وكيف بدأت كحلم شبابي حققته الدولة ليتحول الحلم لحقيقة وكيان مؤسسى يتطوع من خلاله الشباب لدعم المجتمع وتنميته، كما عرفت الحضور بأنشطة مؤسسة حياة كريمة ومشروعاتها وكيف تقوم بتبنى مبادرات متنوعة تهدف للتنمية المجتمعية الشاملة من الجانب الإقتصادي و التوعوي و رفع البنية التحتية لعدد من القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن مبادرة " we support " التى تقدم الدعم النفسي والدراسى لمختلف المراحل الدراسية سواء لطلاب المدارس أو الجامعات.

وأشارت إلى الشراكة مع جامعة عين شمس فى مختلف الفاعليات والمبادرات و التعاون المشترك خلال القوافل التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أبرز الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للمؤسسة الأهلية القوانين المنظمة للعمل الأهلى وتطورها والفرق بين الجمعية الأهلية والمؤسسة المجتمعية، موضحا حقوق المتطوعين فى الحصول على تدريب وتأهيل ودعم وواجباتهم فى العمل بجد وأمانة.