يديعوت أحرونوت: إصابة 6 أشخاص خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة في كريات شمونة

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة 6 أشخاص خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة في كريات شمونة، وذكرت بان الحرائق تلتهم منازل في كريات شمونة.

واندلعت حرائق هائلة في عدة مواقع شمالي البلاد، بما في ذلك في منطقة كريات شمونة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان جراء سقوط قذائف ومسيرات أطلقت من لبنان، فيما أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حرائق التهمت عشرات الدونومات في منطقة الجولان السوري المحتل.

وقد استُدعيت فرق إطفاء من مناطق الساحل، ووسط البلاد، للمشاركة في محاولات إخماد الحرائق الواسعة التي اندلعت شماليّ البلاد. بالإضافة إلى مشاركة عناصر إطفاء من الجبهة الداخلية، لتعزيز الطواقم التي تعمل على إطفاء الحرائق.

وفي كريات شمونة، تعمل 13 فرقة إطفاء، وفي "عميعاد" في الجليل الأعلى تعمل 10 فرق، وسبع فرق أخرى في طريقها إلى المكان.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل خمسة طواقم إطفاء في "نفتالي" في الجليل الأعلى.