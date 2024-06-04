شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين متابع لترمب على تيك توك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد أول مقطع نشره المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب أكثر من 34 مليون مشاهدة، بينما تخطى عدد متابعي الرئيس المحتمل أكثر من 3 ملايين شخص خلال أيام قليلة من انضمامه إلى الموقع الشهير.

ونشر ترمب مقطعا مصورا مدته 13 ثانية، أثناء حضوره نزالا في مسابقة للفنون القتالية المختلطة في نيوجيرسي، في محاولة لاستقطاب ناخبي الجيل الشاب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي المقطع المرفق بموسيقى صاخبة، قدم رئيس مسابقة «UFC» للفنون القتالية دانا وايت، ترمب، ليقترب الأخير من الكاميرا قائلا «هذا شرف لي».