3 ملايين متابع لترمب على تيك توك

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ونشر ترمب مقطعا مصورا مدته 13 ثانية، أثناء حضوره نزالا في مسابقة للفنون القتالية المختلطة في نيوجيرسي، في محاولة لاستقطاب ناخبي الجيل الشاب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي المقطع المرفق بموسيقى صاخبة، قدم رئيس مسابقة «UFC» للفنون القتالية دانا وايت، ترمب، ليقترب الأخير من الكاميرا قائلا «هذا شرف لي».
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