الصين تعلن ضبط جاسوسين بريطانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصين أنه تم ضبط زوجين كانا يعملان مع الحكومة المركزية لقيامهما بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، مما يفاقم الخلاف بين الدولتين على خلفية تبادل الاتهامات بالتجسس.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزارة أمن الدولة الصينية القول في بيان إنها اتخذت إجراءات حاسمة ضد شخصين يعملان في وكالات حكومية غير محددة، بسبب قيامهما بتقديم معلومات استخباراتية للمملكة المتحدة مقابل المال.

يشار إلى أن بريطانيا والصين تبادلتا الاتهامات بالتجسس خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار اضطراب العلاقات على خلفية مخاوف بشأن تدخل بكين في شؤون البرلمان البريطاني.