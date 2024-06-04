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الصين تعلن ضبط جاسوسين بريطانيين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصين أنه تم ضبط زوجين كانا يعملان مع الحكومة المركزية لقيامهما بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، مما يفاقم الخلاف بين الدولتين على خلفية تبادل الاتهامات بالتجسس.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزارة أمن الدولة الصينية القول في بيان إنها اتخذت إجراءات حاسمة ضد شخصين يعملان في وكالات حكومية غير محددة، بسبب قيامهما بتقديم معلومات استخباراتية للمملكة المتحدة مقابل المال.

يشار إلى أن بريطانيا والصين تبادلتا الاتهامات بالتجسس خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار اضطراب العلاقات على خلفية مخاوف بشأن تدخل بكين في شؤون البرلمان البريطاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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