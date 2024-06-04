منظمات إغاثة عالمية تحذر من نسيان الأفارقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمات الإغاثة من المعاناة وعدم الاستقرار الناتجين عن أزمات اللاجئين المنسية والتي لا تحصل على ما يكفي من التمويل في أفريقيا. وحدد مجلس اللاجئين النرويجي، أكثر عشر أزمات أهملت سياسيا واجتماعيا وماليا العام الماضي. وتقع كلها باستثناء واحدة في دول بغرب أو وسط أفريقيا أو في دولة مجاورة لها. وتضم قائمة أبرز عشر دول: بوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر وهندوراس وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان.

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