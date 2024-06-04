عصر النساء يجتاح المكسيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاح عصر النساء المكسيك، وحققت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك، كلاوديا شينباوم، فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، وفق النتائج الأولى الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني.

وحصلت رئيسة بلدية مكسيكو سابقا 58 إلى 60% من الأصوات، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة، سوتشيتل غالفيس، التي يقدر أنها حصلت على 26 إلى 28% من الأصوات، في الاقتراع الذي يقام بدورة واحدة، وفق تصريحات رئيسة المعهد، غوادلوبيه تاداي، وحصل المرشح الوسطي خورخي الفاريس ماينيس على 9 إلى 10% من الأصوات.

وتخللت أعمال عنف الانتخابات في المكسيك، حيث تم دعوة 98,3 مليون ناخب مسجل، لاختيار أول رئيسة في تاريخ البلد الذي يقوضه عنف عصابات المخدرات، وحيث تسجل الأمم المتحدة نحو 10 حالات قتل لنساء يوميا.

وقتل شخصان في هجومين على مركزي تصويت، خلال الاقتراع.

ووقع الهجومان في منطقتين بولاية بويبلا وسط البلاد، وفق مصدر أمني محلي، وسبق أن قتل مرشح للانتخابات المحلية في الولاية نفسها، واغتيل 25 مرشحا على الأقل خلال الحملة الانتخابية.

وقالت مرشحة المعارضة، السيناتور السابقة من يمين الوسط سوتشيتل غالفيز «اخرجوا بلا خوف» للتصويت، بينما كانت تنتظر طويلا تحت شمس حارقة للإدلاء بصوتها.