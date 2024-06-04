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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باتت المملكة أول الداعمين للقيادة الكويتية على خطواتها الجديدة، واستقبل أميرها الشيخ مشعل الصباح أمس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بعد لقاءات متتالية مع ولي العهد الجديد الشيخ صباح الصباح، ورئيس الوزراء الشيخ أحمد الصباح.

ونقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما بالمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وجرى الاستقبال في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا، وشهد استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وهنأ وزير خارجية المملكة خلال لقائه بولي العهد الكويتي الشيخ صباح الصباح بالثقة الأميرية التي حصل عليها وليا للعهد، متمنيا له موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

ونقل وزير الخارجية خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد الصباح تحيات أخيه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهنأه بمناسبة تعيينه في المنصب.

وفي نهاية زيارته أكد الأمير فيصل بن فرحان لنظيره الكويتي عبد الله اليحيا، على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التقدم والرفاه، كما تم بحث الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.