«نور السعودية» يضيء عيون 12 ألف أفغاني

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وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، خلال الحملة في كابول بالكشف على 4.500 حالة، وصرف 1.008 نظارات طبية، وإعطاء الأدوية لـ5600 مريض، وإجراء 408 عمليات جراحية للعيون تكللت بالنجاح التام (ولله الحمد).
وفي ولاية هرات، قام الفريق الطبي التطوعي بالكشف على 7.242 مريضا، وإجراء 621 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.
وأكد مركز الملك سلمان أن البرنامج يأتي ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة، ممثلة في ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون، من ذوي الدخل المحدود في الدول المتضررة.
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