لابيد: الشمال يحترق ويحترق معه الردع الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فجر يوم الثلاثاء إن يشتعل الشمال ويحترق معه الردع الإسرائيلي.

وأضاف يائير لابيد في تدوينة "ليس لدى الحكومة خطة لليوم التالي في غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية".

وأردف زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا: "حكومة الفوضى الكاملة".

ونشر لابيد مقالا نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية جاء فيه أن "النيران تشتعل في منازل في كريات شمونة، وحريق كبير في عميعاد والطريق الرئيسي إلى الشمال مغلق".

ويفيد المقال أيضا بأن الساحة الشمالية لا تزال تغلي بعد قصف كثيف على الجولان وإطلاق طائرات مسيرة على الجليل، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت من جديد في سلسلة جبال الرميم في كريات شمونة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشمال يشتعل بفعل نيران حزب الله، مشيرة إلى أن الطريق "85" التي تربط الجليل قطعت بسبب حريق هائل يهدّد أيضا مستوطنة كاهال.

وتحدثت منصات إخبارية إسرائيلية عن أن حرائق كثيرة مستمرة في عدة مناطق هذا المساء.

وأفادت بأن أحد أكبر الحرائق يحدث قرب مستوطنتي عميعاد وكاهال.

وأشار العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن 15 موقعا تشتعل فيها النيران في الشمال إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

كما تحدث الإعلام العبري عن اندلاع النيران في شلومي في الجليل الغربي عقب سقوط صواريخ حزب الله، لافتا إلى أن حريقا كبيرا ينتشر في منطقة بتست في الجليل الغربي في إثر سقوط صاروخ بركان على المنطقة.

بدورها أكدت قناة "13" أن النيران تشتعل في المنازل في مستوطنة كريات شمونة.

وأفادت مراسلة روسيا اليوم بأن مزارع الأفوكادو في كيبوتس غلعادي ومناطق أخرى في الجليل الأعلى اندلعت فيها النيران جراء القصف الصاروخي من لبنان.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن فرق الإطفاء تعمل على حماية البيوت في كريات شمونة وأن قوات إضافية تعمل على إخماد حرائق اندلعت في مستوطنات أخرى.

هذاـ وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن خللا أصاب نظام الاتصالات في مستوطنة كريات شمونة بعد تضرر البنية التحتية للاتصالات من جراء الحريق الكبير المندلع في المنطقة.

وتعليقا على الوضع الذي يشهده الشمال قالت عضو فرقة الطوارئ في كيبوتس كفار جلعادي: "نحن في وضع لا يمكن تصوره بحيث تسمح إسرائيل بإحراق الجليل وسلسلة جبال راميم والغابة الخضراء التي اعتاد ملايين الإسرائيليين رؤيتها.. إنها تشتعل ولا أحد يهتم".

وأضافت عضو فرقة الطوارئ في كيبوتس كفار جلعادي أن "حزب الله يردع إسرائيل".