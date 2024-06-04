نشرة منتصف الليل| خبير يوضح مصير حركة المحافظين.. و15 فرصة عمل متاحة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أمس الإثنين.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

بعد استقالة الحكومة.. أستاذ قانون دستوري يوضح مصير المحافظين

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقًا للمادة 174 للدستور المصري.

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شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

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20 جنيهًا للذكرة.. ٢٥ صورة لقصر محمد على بالمنيل

فتح قصر محمد علي بالمنيل، أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة عصرًا، أمام الجمهور لزيارته والتقاط أجمل الصور في هذا المكان الساحر بمنيل الروضة، يوميا.

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أبرزها طيارين دليفري.. 15 فرصة عمل متاحة في "الجيزة" بهذا الموعد - (الشروط والتقديم)

كشفت محافظة الجيزة، عن توفير جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ملتقى وظيفي بمقر الجهاز لإتاحة فرص عمل للشباب بشركة رائدة في مجال الألبان، بحضور مسئول الموارد البشرية.

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قداسة البابا يستقبل سفيرة الدنمارك

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، سفيرة مملكة الدنمارك في مصر السيدة آنِه دورتِه ريجلسين.

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البطاطس بـ5 جنيهات.. معرض حكومي يعرض سلعًا أساسية بتخفيضات كبيرة - (صور)

أكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام علي المعارض والمنافذ استمرار عمل معرض خير مزارعنا لأهالينا

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قائد القوات الجوية يلتقي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، الفريق دوشكو جاركوفيتش، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية، وذلك خلال زيارته الرسمية

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وزير المالية: تخصيص 20 مليار لشراء طائرات جديدة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تدبير تمويل لصالح شركة مصر للطيران بنحو 20 مليار جنيه لشراء طائرات جديدة خلال الفترة المقبلة

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رسمياً.. الصحة تعلن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض

أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، للعام الدراسي المقبل 2024/2025

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