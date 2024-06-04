هل إعلان رئيس النواب عدم تحديد موعد انعقاد الجلسات بسبب التشكيل الوزاري الجديد؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عن رفع أعمال الجلسة دون تحديد موعد الجلسة المقبلة، وذلك استنادًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد تكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.

وتنص المادة على: "جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد".

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة، وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت مصادر برلمانية، أن ذلك يأتي مع إعلان استقالة الحكومة، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الذي سيتطلب عرض ذلك التشكيل والبرنامج الحكومى الجديد علي مجلس النواب.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي ألقي كلمة "بشأن "تقدم الحكومة الحالية بالاستقالة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قال فيها: تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الحالية، وأود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلى والخارجى والتي كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات كما أنها كانت خير مثال للتعاون مع البرلمان المصرى .. متمنيا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة.