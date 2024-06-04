عمرو أديب: إمام عاشور هو اللي كسر أحمد فتوح.. أنا مش هسكت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر أحمد فتوح خلال تدريب المنتخب استعدادًا لمباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح جلال، أن اللاعب تعرض للإصابة خلال كرة مشتركة مع اللاعب إمام عاشور، ليقاطعه أديب متسائلًا: "إمام عاشور هو اللي كسر أحمد فتوح؟.. أنا مش هسكت، هوا إمام عاشور فيه صحة يكسر حد؟، ليجيب الناقد الرياضي أحمد جلال: هوا لو مفيهوش صحة كان لعب لمنتخب مصر.

وأعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، خروج أحمد فتوح من معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة، وصعوبة لحاقة بالمواجهات القادمة.

تبين إصابة اللاعب في أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقة بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نشر فتوح صورة لقدمه عبر حسابه الشخصي إنستجرام بعد إعلان إصابته وعدم استكمال معسكر المنتخب، حيث ظهر وهو يضع قدمه في جبس مؤقت ولم يعلق بشيء.