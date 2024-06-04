22 ألف جنيه لقسم الناشونال.. مصاريف مدارس مصر للغات في الرماية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تعد مدارس مصر للغات Misr Laguage Schools من مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية، إذ أنها من المدارس الغير هادفة للربح.

وتتميز مدارس مصر للغات، بأنها دولية ذات 5 أقسام هما: الطلاب الفرنسيون، والأمريكيون، والبريطانيون، الناشونال، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت مدارس مصر للغات المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2023_ 2024 ، وقد يوجد بعض الزيادة في المصاريف إذا تم ورود أي نشرة من الإدارة التعليمية.

وتشمل المصاريف الكتب المدرسية مصروفات الباص لقسم الناشونال22,100 جنيه مصري، إذ يجب دفع 60,000 قيمة أسهم بالمدرسة يستردها الطالب عند الخروج من المدرسة.

أما سن القبول في مدارس مصر للغات تبدأ من 3 سنوات و 6 أشهر، إذ يوجد بالمدرسة فصول خاصه للطلاب الذين لديهم صعوبه في التعلم داخل القسم الناشونال.

ويفتح باب التقديم كل عام في شهر أكتوبر لمرحلة الحضانة Pre-KG , KG، إذ يرجي متابعة المدرسة من شهر مارس في حالة وجود اماكن شاغرة بالمدرسة.

يذكر أن مدارس مصر للغات أسسها كل من عثمان أحمد عثمان وإسماعيل عثمان وماجدة موسى سنة 1985 في مصر.