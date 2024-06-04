شكرا لقرائتكم خبر عن "لبدنك عليك حق".. اعرف تفاصيل فترات الراحة وتناول الطعام أثناء ساعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الإنسان إلى الراحة في بعض الأوقات من ساعات العمل سواء لتناول الطعام أو الحصول على قسط سريع من الراحة ليستطيع استكمال مهام عمله طوال ساعات العمل، ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، وفى هذا السياق نصت المادة 81 من قانون العمل، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

كما أوضحت المادة 82 من ذات القانون أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد. وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما حدد قانون العمل كيفية احتساب الإجازات بأجر والإجازات الأسبوعية والخاصة بالأعياد والمناسبات وذلك لتوضيح كافة حقوقه فى الحصول على الراحة التى تجعله يستمر فى مهام عمله بشكل أفضل.