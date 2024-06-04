بن غفير: الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس وحان الوقت ليحترق لبنان

أشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى أن "الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء وحان الوقت ليحترق لبنان".

بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الحرائق تلتهم منازل في كريات شمونة"، وذلك عقب عمليات صاروخية نفذها حزب الله ضد مواقع إسرائيلية مع استمرار الاعتداءات على أىاضي جنوب لبنان.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواتنا استطاعت السيطرة على بؤر انتشار النيران شمال إسرائيل"، وذلك عقب عمليات صاروخية لحزب الله ضد مواقع إسرائيلية في الشمال.

وأقر بإصابة 6 من جنود الاحتياط "جراء استنشاق الدخان إثر الحرائق شمال إسرائيل".

وقال الجيش: "نتعاون مع الجبهة الداخلية وشعبة العمليات وقيادة الجبهة الشمالية لإخماد الحرائق"، مضيفا "جرى زيادة عدد قوات الاحتياط والأدوات الهندسية في مسعى للسيطرة عليها".