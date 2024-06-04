أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواتنا استطاعت السيطرة على بؤر انتشار النيران شمال إسرائيل"، وذلك عقب عمليات صاروخية لحزب الله ضد مواقع إسرائيلية في الشمال. وأقر بإصابة 6 من جنود الاحتياط "جراء استنشاق الدخان إثر الحرائق شمال إسرائيل". وقال الجيش: "نتعاون مع الجبهة الداخلية وشعبة العمليات وقيادة الجبهة الشمالية لإخماد الحرائق"، مضيفا "جرى زيادة عدد قوات الاحتياط والأدوات الهندسية في مسعى للسيطرة عليها".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة 6 من جنوده بسبب "استشناق الدخان" إثر الحرائق بالشمال جراء صواريخ حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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