بايدن وصف ترامب للمرة الأولى بأنه "مجرم مدان"

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه "مجرم مدان" يسعى للوصول إلى منصب الرئاسة في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ، مصعدا هجومه على منافسه الجمهوري قبل انتخابات تشرين الثاني.

واستخدم بايدن (81 عاما) هذا الوصف للمرة الأولى منذ أن دانت هيئة محلفين في نيويورك في حكم تاريخي ترامب بالتستر على دفع أموال لممثلة إباحية بشكل سري.

وذكر بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت أنه "يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة"، مضيفا "لأول مرة في التاريخ الأميركي يسعى الآن رئيس سابق هو مجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة".

واعتبر بايدن أن هجوم ترامب على النظام القضائي الأميركي أكثر خطورة، اذ ألقى ترامب باتهامات دون أدلة حول تلفيق القضية.

وقبل ذلك اقتصر تعليق بايدن على الحكم الصادر ضد ترامب بتصريح وحيد الجمعة في البيت الأبيض بأن لا أحد فوق القانون، ولكن دون وصفه بالمجرم.