برلماني يُطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب إيهاب عبدالعظيم موافقته على الموازنة العامة للدولة جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025.

وطالب البرلماني من الحكومة الاهتمام بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي وخاصة في محافظات مصر بصحرائها الشاسعة شرقًا وغربًا، بداية من شرق وغرب محافظة الجيزة مارًا ببني سويف والمنيا حتى أسوان، فهذه الأراضي تسمح بالاستثمار الزراعي والصناعي، وإقامة مصانع صغيرة ومتوسطة في هذه المساحات، وبخاصة استثمار في مجال التصنيع الزراعي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحاصيل ندفع مقابل الحصول عليها العملة الصعبة.

وطالب عبدالعظيم بزيادة الدعم لقطاعي الصحة والتعليم، وأن تصدر الحكومة الكتاب الدوري الخاص بالعاملين بالصناديق الخاصة البالغ عدد 300 ألف في محافظات مصر، وأكثر من 21 ألف في محافظة المنيا وحدها، لذا نطالب وزير المالية بدعم هؤلاء العاملين بالصناديق الخاصة وإصدار الكتاب الدوري المكون من بندين فقط يسمح الأول لهم بالحصول على الحد الأدنى للمرتب، والثاني يسمح لهم بالتسويات الوظيفية.