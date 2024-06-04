"خروجة بـ ٥ جنيهات".. ٣٢ صورة لقصر الأمير طاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر :

إذا كنت تبحث عن لن تكلفك أكثر من ٥ جنيهات، عليك بزيارة قصر الأمير طاز، حيث يفتح القصر أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصرا، لزيارته والتقاط أجمل الصور في هذا المكان الساحر يوميا.

كما ينظم صندوق التنمية الثقافية عروضاً فنية متنوعة أغلبها مجاني وذلك في الفترة المسائية، ويمكن الاطلاع على الجدول الشهري من خلال زيارة موقع الصندوق.

يُعد قصر الأمير طاز واحداً من أهم القصور في العصر المملوكي حيث يحتفظ بعدة عناصر تُمثل العمارة المدنية في هذا العصر، ويطل القصر بواجهته الرئيسية على شارع السيوفية وهذه الواجهة بما فيها السبيل الذي يقع في طرفها الغربي مجددة على يد الأمير علي أغا دار السعادة في العصر العثماني، وقد أنشأ علي أغا دار السعادة بهذه الواجهة خمسة عشر حانوتاً أو محلاً تجارياً.

وقد أنشأ هذا القصر الأمير المملوكي طاز أحد أمراء عصر أسرة محمد بن قلاوون وأبنائه سنة 753هـ/ 1352م، ويقع في شارع السيوفية بحي الخليفة بمدينة القاهرة، وكان القصر يتكون عند إنشائه من فناء أوسط فسيح تحيط به المباني الخدمية والسكنية والإسطبلات من كافة جوانبه، وفي عصر الخديو إسماعيل بنيَّ مبنى وسط فناء القصر فقسمه إلى قسمين، وكان يوجد بوسط الفناء حوض ماء كبير ربما استخدم كحوض لأسماك الزينة أو استخدم لإستحمام من بداخل القصر، وقد استخدم القصر إستخدامات متعددة على مر العصور حتى رمم ترميماً شاملاً وإستخدم الآن من قبل صندوق التنمية الثقافية.