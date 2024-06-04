حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مع اقتراب موسم الحج لهذا العام يهتم الكثيرون بالاطلاع على درجات الحرارة وحالة الطقس بمدن المملكة العربية السعودية بشكل شبه يومي، وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى ألأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

أما الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتوقع أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة اليوم 4-6-2024

وفيما يلي نرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن المملكة:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 44 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 45 والصغرى 29.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 43 والصغرى 26.

درجة الحرارة في أبها العظمى 32 والصغرى 19.

درجة الحرارة في حائل العظمى 41 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في جازان العظمى 38 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 40 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 36 والصغرى 22.