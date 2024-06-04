شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لمخالفى تنظيم الحج طبقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكافة إجراءاته، ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون لحماية الحجاج .

فنصت المادة 11 من القانون على أن تُصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية .

وحددت المادة 21 غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون ، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .

ونصت المادة 22 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود .