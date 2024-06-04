حكومة كوريا الجنوبية أقرت تعليقا كاملا لاتفاقية خفض التوتر المبرمة مع كوريا الشمالية

أقرّت حكومة كوريا الجنوبية تعليقا كاملا لاتفاقية خفض التوتر المبرمة مع كوريا الشمالية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وكانت قد ذكرت سلطات كوريا الجنوبية، الأحد، أنها ستتخذ إجراءات "لا تطاق" ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات قمامة عبر الحدود.

وجاء هذا الإعلان من مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي بالرئاسة الكورية الجنوبية للرد على ما قالت سيول إنه أكثر من 700 بالون محمل بنفايات أرسلتها بيونغ يانغ عبر الحدود المحصنة ردًا على ما قام به ناشطون كورينون جنوبيون برمي منشورات مناهضة لكوريا الشمالية وأدوية وأموال.