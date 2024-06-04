انطلاق القمة الكورية الأفريقية في سيؤول

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكورية سيؤول، القمة الافتتاحية بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في سلاسل التوريد والتنمية مع الدول الأفريقية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن القمة، التي تعد أكبر قمة متعددة الأطراف تستضيفها إدارة الرئيس الكوري يون سيوك - يول، تضم وفوداً من 48 دولة أفريقية، من بينهم زعماء 25 دولة، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الرئيسية في اليوم الأول، وتليها قمة الأعمال في اليوم التالي.

وأضافت الوكالة أنه في الوقت الحالي، يمثل حجم التبادل التجاري بين جمهورية كوريا وأفريقيا 1.9% فقط من إجمالي تجارة كوريا.

وذكر المكتب الرئاسي في جمهورية كوريا أنه بمناسبة القمة، سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال المعادن الرئيسية.

وسيصدر الرئيس الكوري والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، رئيس الاتحاد الأفريقي بيانا مشتركا في نهاية القمة.