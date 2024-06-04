الوطن القطرية: حرب أخرى لا تقل ضراوة عما يحصل في غزة تتوالى فصولها في الضفة الغربية

لفتت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أنه بينما تتجه أنظار العالم إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية، فإن حربا أخرى لا تقل ضراوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني تتوالى فصولها في الضفة الغربية المحتلة، حيث ارتكب مستوطنون 221 اعتداءً بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة خلال أيار الماضي، تركزت معظمها في محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله والخليل، كما استولت السلطات الإسرائيلية، بدعم من مستوطنين، على 5.7 دونم من أراضي قريتي نحالين والجبعة في بيت لحم تحت مسمى أمر بوضع يد لأغراض عسكرية وأمنية، ونفذت عمليات هدم طالت 66 منشأة فلسطينية، منها 35 مسكنا مأهولا، و5 مساكن غير مأهولة، و15 منشأة زراعية، و11 لجدران ومخازن وآبار جمع مياه زراعية.

كما أشارت إلى إرتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 520، إضافة إلى نحو 5 آلاف مصاب، في حين وصلت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين إلى 9 آلاف منذ 7 تشرين الأول، وبطبيعة الحال فإن كل هذه الأرقام وغيرها من انتهاكات مرشحة للمزيد من الارتفاع، وسط تهديدات إسرائيلية بالمزيد، كان أبرزها ما ورد على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي توعد بتدمير مدن وأحياء ومخيمات فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، على شاكلة ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من عمليات قتل وتدمير وحرق، وهي جرائم ضد الإنسانية لا يمكن ولا يجب السكوت عنها.

واعتبرت أن ما يحدث في الضفة الغربية يجب أن يتوقف، والبداية مع لجم عصابات المستعمرين ووضع حد لممارساتها الإرهابية عبر قرارات أممية واضحة قابلة للتنفيذ قبل أن تتحول الضفة إلى غزة أخرى.