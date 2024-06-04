أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، "ضرورة التأكد من أن حركة حماس لن تبقى في السلطة بعد انتهاء الحرب".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن لابيد، قوله إنه "إذا كانت الصفقة تعني وقف الحرب في هذه المرحلة فليوقفوا الحرب ويعيدوا المختطفين إلى الوطن"، مشددا على ضرورة إبرام الصفقة أولا.

واشار الى أن "الضغط العسكري لم ينجح سوى في إعادة مختطفة واحدة فقط منذ بداية الحرب. المختطفون في غزة يموتون كل يوم ونحن بحاجة لإبرام صفقة لإعادتهم"، متابعا: "حماس أسرت المختطفين بسبب الفشل الذريع لهذه الحكومة وعليها تحمل مسؤولية إعادتهم".

ولفت إلى أن "حماس أسرت المختطفين بسبب الفشل الذريع لهذه الحكومة وعليها تحمل مسؤولية إعادتهم"، معتبراً أن "بن غفير وسموتريتش يريدان حكما عسكريا في غزة ولا يهمهما ما سيحدث للأسرى"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى خطة لليوم التالي وإذا لم نأت ببديل لحماس فسوف تعود دائماً".