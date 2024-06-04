مستشفى صفد: استقبلنا 16 مصابًا جراء حرائق كريات شمونة بينهم 7 جنود إسرائيليين

أعلنت مستشفى صفد، "أننا استقبلنا 16 مصابًا جراء حرائق كريات شمونة بينهم 7 جنود إسرائيليين". ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتنفيذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الشمال. وكان قد أشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى أن "الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء وحان الوقت ليحترق لبنان". بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الحرائق التهمت منازل في كريات شمونة".

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