افاد رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بأن "الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".
واشار الى ان "سيكون هناك شخص واحد على الأقل معاق عقليا في هذا الاجتماع، وهو الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكذلك أولئك الذين ذهبوا إلى الاجتماع مع زيلينسكي، الذي لا يعد أحدا اليوم، فلقد انتهت صلاحياته كرئيس لأوكرانيا".
وأضاف فولودين، "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جر الدول إلى المؤتمر في سويسرا، والكذب بشأن رغبتها في تسوية سلمية، من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنحون الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحتها. في حين أن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".
ورأى أن "أي محاولات لفرض أي قرارات على روسيا يتم اعتمادها في الاجتماعات المتحيزة التي تنظمها واشنطن وبروكسل محكوم عليها بالفشل".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا هي الطريقة الأكثر فعالية لإنهاء الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.