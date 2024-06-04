افاد رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بأن "الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".

واشار الى ان "سيكون هناك شخص واحد على الأقل معاق عقليا في هذا الاجتماع، وهو الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكذلك أولئك الذين ذهبوا إلى الاجتماع مع زيلينسكي، الذي لا يعد أحدا اليوم، فلقد انتهت صلاحياته كرئيس لأوكرانيا".

وأضاف فولودين، "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جر الدول إلى المؤتمر في سويسرا، والكذب بشأن رغبتها في تسوية سلمية، من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنحون الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحتها. في حين أن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".

ورأى أن "أي محاولات لفرض أي قرارات على روسيا يتم اعتمادها في الاجتماعات المتحيزة التي تنظمها واشنطن وبروكسل محكوم عليها بالفشل".