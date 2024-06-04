قوى الأمن: توقيف فلسطينيَين يروجان المخدرات بين خلدة والناعمة بالجرم المشهود وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ عن قيام شخصَين مجهولَين بترويج مواد مخدّرة على المسلك الممتد من ​خلدة​ باتجاه ​الناعمة​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى معرفة هويّتَيهما، ويُدعيان: "س. ك." (مواليد عام 1975، فلسطيني) و"خ. ز. د." (مواليد عام 1995، فلسطيني)، وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة: الأوّل بقضايا سرقة وسلب ومخدّرات ويوجد بحقّه ثلاث ملاحقات قضائيّة بجرائم مخدّرات، والثّاني: بقضايا سرقة ومخدّرات وتهديد وضرب وإيذاء".

وكشفت في يلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-5-21، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​طريق المطار​، على متن سيّارة نوع "مرسيدس" لون أخضر، تمّ ضبطها".

وأشارت شعبة العلاقات إلى أنّه "تمّ أيضًا ضبط كميّة من المخدّرات من أنواع مختلفة، على الشّكل التّالي: كيس بداخله مادّة ​حشيشة الكيف​ زنته نحو 7,7 غرامات، كيسان بداخلهما مادّة الماريجوانا زنتهما حوالى 6,5 غ، 8 أكياس بداخلها مادّة السّلفيا زنتها نحو 7,8 غ، حبوب مخدّرة نوع ​كبتاغون​، ظرف بداخله 10 حبّات "ترامادول"، هاتف خلوي، ومبلغ مالي".

وذركت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن، على طول الخطّ الممتد من محلّة خلدة باتّجاه النّاعمة"، وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".