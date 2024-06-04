نصرالله التقى باقري كني واستعرضا آخر التطورات خصوصًا بجبهتَي غزة ولبنان والحلول المطروحة

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، وزير الخارجيّة الإيرانيّة بالوكالة علي باقري كني والوفد المرافق له، بحضور السّفير الإيراني في بيروت، حيث جدّد نصرالله تقديم تعازيه بمقتل الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيّته حسين أمير عبد اللهيان وصحبهما.
وأوضحت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، أنّه "جرى استعراض آخر التطوّرات السّياسيّة والأمنيّة في المنطقة، وخصوصًا في جبهتَي غزة ولبنان، والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطوّر الأحداث"، مشيرةً إلى أنّ "نصرالله شكر للجمهوريّة الإسلاميّة قائدًا وحكومةً وشعبًا، وقوفها الدّائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة، وموقفها الثّابت والرّاسخ رغم كلّ العقوبات والتّهديدات".
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