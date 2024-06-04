الارصاد الجوية: الطقس غدا صاف مع ارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، صافيا إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، أما على الساحل فتستقر درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار، مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية ، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية".

واشارت الى ان "طقس حار ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل، حيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من الشعور بالحر، على ان تعود درجات الحرارة الى الانخفاض تدريجيا بدءا من يوم السبت".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، صاف إجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية حيث تتجاوز المعدلات بحدود الـ7 درجات، مع طبقات خفيفة من الغبار ورطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، مما يزيد من الشعور بالحر وتدني بمستوى الرؤية".

وذكرت ان "طقس الأربعاء صاف إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، أما على الساحل فتستقر درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار، مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية ، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية. والخميس صاف إجمالا مع استقرار في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حيث تتجاوز معدلاتها في الداخل بحدود ال 8 درجات، وتبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر مع طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا".

واضافت، أن "طقس الجمعة صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ، وارتفاعها بشكل محدود على الساحل مع رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع طبقات من الغبار".