شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. إجلاء نحو 800 شخص بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم إجلاء ما يقرب من 800 شخص في الفلبين بسبب ثوران بركان جبل "كانلاون" الواقع في جزيرة نيجروس، مساء أمس الاثنين، بحسب ما ذكره المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الفلبينية، اليوم الثلاثاء، بأن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أعلن رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية، مما يشير إلى تزايد الاضطرابات بسبب بركان "كانلاون"، بعد أن أرسل عمودا من الرماد والغاز والصخور لمسافة خمسة كيلومترات إلى السماء.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، إن هناك 796 فردا فروا من منازلهم، وأن معظمهم سعوا لإيجاد مأوى مؤقت في مراكز الإيواء.

وفي الوقت نفسه، نصح المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل المواطنين بتجنب "منطقة الخطر الدائم" التي يبلغ قطرها أربعة كيلومترات، لتقليل المخاطر الناجمة عن الانفجارات المفاجئة وتساقط الصخور والانهيارات الأرضية، حيث من المتوقع أن يكون هناك "المزيد من الثوران المتفجر، أو حتى الثوران البركاني الخطير".