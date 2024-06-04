الاتحاد الأوروبي يهنئ كلوديا شينباوم على فوزها التاريخي برئاسة المكسيك

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الاتحاد الأوروبي كلوديا شينباوم، على فوزها الذي وصفه بالتاريخي كأول رئيسة للمكسيك، مثنيا على الشعب المكسيكي لالتزامه القوي بالديمقراطية الذي ظهر طوال حملة الانتخابات العامة وفي يوم الانتخابات.

وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/ - في بيان صحفي - أن "الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز شراكته الاستراتيجية مع المكسيك المبنية على المصالح المشتركة في العديد من المجالات وعلى الالتزام المشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام العالمي متعدد الأطراف القائم على القواعد".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل مع السلطات المنتخبة حديثا لتعميق التعاون لصالح مواطنينا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل العلاقات الاقتصادية والتحول الأخضر والأمن والأجندة الرقمية.

الرئيس الأوكراني يهنىء كلوديا بتوليها رئاسة المكسيك

هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين المرشحة كلوديا شينباوم، في الانتخابات المكسيكية لتصبح بذلك أول رئيسة للبلاد، معبراً عن تطلعه لزيادة التعاون مع بلادها.

وقال الرئيس الأوكراني -في تغريدة على "اكس- تويتر سابقا"- "أهنئ كلوديا على فوزها المقنع في الانتخابات الرئاسية في المكسيك"، مضيفاً "أتمنى للرئيسة المنتخبة كل النجاح خلال فترة ولايتها، وأعرب عن أطيب تمنياتي للمكسيك أن تعمل على زيادة الرفاهية والأمن والفرص الاقتصادية لكل أسرة والبلد بأكمله، فضلا عن تعزيز قيادتها العالمية".

وعبر زيلينسكي عن تطلع كييف إلى تحقيق تعاون مثمر ومواصلة تعزيز العلاقات مع مكسيكو سيتي، قائلاً "نحن على ثقة أيضاً من أن المكسيك قادرة على الاضطلاع بدور مهم في الجهود العالمية لتحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا، فضلاً عن استعادة القوة الكاملة لميثاق الأمم المتحدة على مستوى العالم"، حسب تعبيره.