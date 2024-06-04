جامعة الدفاع الوطني الأكثر بحثًا على جوجل .. لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت جامعة الدفاع الوطني السعودية مؤشرات جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صور من حفل تدشين الجامعة وتخريج دارسي البرامج الأكاديمية بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة للعام 1445هـ بالرياض.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، حفل جامعة الدفاع الوطني، واستقبله الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس جامعة الدفاع الوطني اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي.

وحضر الحفل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، ومعالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة عبّر فيها عن ترحيبه بوزير الدفاع، وثمّن حفل تدشين جامعة الدفاع الوطني، لتبدأ مرحلة جديدة، وانطلاقة مشرقة نحو مستقبل تعليمي عسكري احترافي في المملكة، ثم عُزف السلام الملكي، والتُقطت الصورة التذكارية لوزير الدفاع مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ثم رفع راية الجامعة، وتوجّه لمبنى التعليم وتفضل بالتوقيع على لوحة تدشين جامعة الدفاع الوطني.

ودشن وزير الدفاع جامعة الدفاع الوطني، ثم أُعلنت نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية الدفعة (15)، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة (50) بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، اللذين التحق بهما عدد من الدارسين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى (47) دارسًا من الدول الشقيقة والصديقة، وكرَّم وزير الدفاع الخريجين المتفوقين، ثم تسلَّم هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الجامعة.

وفي ختام الحفل، التُقطت الصورة التذكارية لوزير الدفاع مع الخريجين، ثم عُزف السلام الملكي.