شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد 7 موارد للتحالف الوطنى.. المنح والتبرعات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.

ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتى:

1 - اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.

2 - أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3 - المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4 - ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له.

5 - عائد استثمار أمواله.

6 - ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7 - أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.



