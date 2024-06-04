شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد 7 موارد للتحالف الوطنى.. المنح والتبرعات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 7 موارد رئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و صدور لائحتة التنفيذية.
ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتى:
1 - اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2 - أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3 - المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 - ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له.
5 - عائد استثمار أمواله.
6 - ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.
7 - أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
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