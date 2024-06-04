شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب تناقش اليوم اندثار سوق الطاقة الجديدة بالمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنه البية والطاقة بمجلس النواب اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وذلك في عدد من القضايا المختلفة، حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31/12/2023.

كما تناقش اللجنة موضوع دعم المزارعين في محافظة الوادي الجديد، بما يساهم في رفع قدرة المزارعين على تحمل تكاليف زراعة المحاصيل، وتوفير الكهرباء للمزارعين في محافظة الوادي الجديد وإنشاء خط لدعم شبكة الكهرباء لقرى الوحدات المحلية (أسمنت، المعصرة، الشيخ والي، الشيخ مفتاح) مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وتوصيل الشبكة الموحدة للكهرباء لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد والتى تتمركز فيها جميع مشاريع الاستثمار.

وتنظر أيضا خلال اجتماعها موضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن ارتفاع مبالغ خطابات الضمان المطلوبة من مالكي قرى (اللوتس، دياموند بيتش، جرين بيتش) بالساحل الشمالى الغربى الواردة بقرار اللجنة العليا رقم 987 بتاريخ 3/8/2023 لإنشاء رءوس حجرية للحد من تغول البحر على الشواطئ، وموضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن الضرر الذي تسببه شركة الإسكندرية لأسود الكربون على البيئة في المنطقة السكنية بمنطقة النهضة غرب محافظة الإسكندرية.