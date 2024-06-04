إعلام إسرائيلي: الحرائق التهمت آلاف الدونمات بالجليل الأعلى والحجم الحقيقي للأضرار غير معروف

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ الحرائق التي اندلعت إثر صواريخ أطلقها "حزب الله"، "التهمت آلاف الدونمات بالجليل الأعلى ولا يزال الحجم الحقيقي للأضرار غير معروف".

وكان قد أعلنت مستشفى صفد، "أننا استقبلنا 16 مصابًا جراء حرائق كريات شمونة بينهم 7 جنود إسرائيليين".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتنفيذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الشمال.

وكان قد أشار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى أن "الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء وحان الوقت ليحترق لبنان".

بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "الحرائق التهمت منازل في كريات شمونة".