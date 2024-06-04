إمبراطور اليابان يجري زيارة دولة إلى بريطانيا في 25 حزيران

يجري إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الامبراطورة ماساكو زيارة دولة إلى بريطانيا بين 25 حزيران و27 منه، بدعوة من الملك البريطاني تشارلز الثالث، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.

وستكون هذه زيارة الدولة الأولى التي يستضيفها تشارلز الثالث مذ استأنف نشاطاته الرسمية أواخر نيسان بعد بدء علاجه من السرطان.

ومن المقرر أن يصل الامبراطور والامبراطورة الى لندن في 22 حزيران، وسيقومان بنشاطات خاصة الى حين بدء زيارة الدولة في 25 منه مع توجه ولي العهد البريطاني الأمير وليام للقائهما في مقر إقامتهما، قبل أن يصطحبهما الى حفل استقبال رسمي يقيمه تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

ولم يذكر القصر في برنامج الزيارة، اسم قرينة الأمير وليام كايت المصابة بدورها بالسرطان والغائبة عن أي نشاط علني منذ عيد الميلاد في كانون الأول.

ومن المقرر أن يزور الثنائي الياباني كاتدرائية وستمنستر في 25 حزيران، قبل أن يشاركا في مأدبة عشاء رسمية يقيمها تشارلز.

وتتضمن الزيارة محطة في وندسور لزيارة ضريح الملكة إليزابيت الثانية التي حضر امبراطور اليابان وزوجته مراسم جنازتها في أيلول 2022.

ونادرًا ما يقوم امبراطور اليابان وقرينته بزيارات دولة. وستكون هذه الثانية منذ اعتلائه العرش في 2019، بعدما زار اندونيسيا السنة الماضية.

وخلال عهدها الذي امتد زهاء سبعة عقود، استضافت الملكة إليزابيت اثنين من أباطرة اليابان في زيارة دولة، وهما هيروهيتو في 1971 ونجله أكيهيتو، والد ناروهيتو، في 1998.