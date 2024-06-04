مفوض الأمم المتحدة لحوق الإنسان: سكان الضفة الغربية يتعرضون لسفك الدماء بشكل غير مسبوق

شدّد مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أنّه "كما لو أنّ الأحداث المأساويّة الّتي وقعت في إسرائيل ومن ثمّ في غزة على مدى الأشهر الثّمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلّة يومًا بعد يوم لسفك الدّماء بشكل غير مسبوق".
وأعرب في بيان، عن إدانته "قتل أكثر من 500 شخص في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، مؤكّدًا أنّ "من غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطّريقة الوحشيّة".
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