مفوض الأمم المتحدة لحوق الإنسان: سكان الضفة الغربية يتعرضون لسفك الدماء بشكل غير مسبوق

شدّد مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان ​فولكر تورك​، على أنّه "كما لو أنّ الأحداث المأساويّة الّتي وقعت في ​إسرائيل​ ومن ثمّ في ​غزة​ على مدى الأشهر الثّمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان ​الضفة الغربية​ المحتلّة يومًا بعد يوم لسفك الدّماء بشكل غير مسبوق".

وأعرب في بيان، عن إدانته "قتل أكثر من 500 شخص في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، مؤكّدًا أنّ "من غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطّريقة الوحشيّة".