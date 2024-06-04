مقتل 12 شخصاً جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة في جنوب إفريقيا

قتل 12 شخصاً على الأقل جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة هطلت على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا.
واوضح متحدث باسم بلدية نيلسون مانديلا باي في محافظة الكيب الشرقية لوكالة "فرانس برس" إن "حصيلة القتلى هي حالياً سبعة أشخاص" في نطاق هذه البلدية حيث تركزت الفيضانات.
وأشار الى أنه "تمّ إجلاء أكثر من ألفي شخص من نيلسون مانديلا باي، لاسيما من منازل موقتة في الأحياء الفقيرة، بينما أطلقت السلطات نداءً لجمع التبرعات من الملابس والمواد الغذائية والبطانيات".
وأعلنت السلطات الإقليمية حال الطوارئ في كازولو-ناتال.
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