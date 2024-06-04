قوى الأمن عممت صورة سوريَين قتلا شابًا بإطلاق النار عليه خلال محاولة سلبه في البوشرية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-5-6 وفي محلّة ​البوشرية​، أطلق مجهولون النّار باتّجاه الشّاب كريست جورج بربر (من مواليد عام 1989، فلسطيني)، فأُصيب في صدره ونُقِلَ إلى المستشفى جثّة هامدة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "​شعبة المعلومات​ باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، تبيّن أنّ منفّذي الجريمة كانوا على متن "جيب شيروكي" لون نبيذي، وأنّهم يقومون بعمليّات سلب منتحلين صفة أمنيّة، كان آخرها بتاريخ 2024-5-24، حيث أقدموا على سلب مواطن أمواله عند جادة إميل لحود؛ ويُرجّح أنّ جريمة القتل قد حصلت على خلفيّة محاولة سلب المغدور بقوّة السّلاح".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة الّتي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى كشف منفّذَي جريمة القتل، وهما السّوريّان: "ر. ح. أ." (مواليد عام 2000) و"م. أ." (مواليد عام 2000)".

وأشارت إلى أنّ "بتاريخ 2024-5-30، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة، من توقيف المشتبه فيهما، بعمليّتَين متزامنتَين في منطقتَي الملا وحي فرحات، على الرّغم من أنّ الأوّل أبدى مقاومةً شرسةً أثناء عمليّة توقيفه؛ غير أنّ العناصر تمكّنت من السّيطرة عليه".

كما لفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بإطلاق النّار على الشّاب في البوشرية، خلال محاولة سلبه، كونه حاول الفرار منهما، ما أدّى إلى مقتله. كما اعترفا أنّهما نفّذا عدّة عمليّات سلب في عدد من المناطق ضمن محافظتَي بيروت وجبل لبنان، منتحلَين صفة أمنيّة".

وذكرت الشّعبة أنّ "لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَيهما، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، التّوجّه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثكنة إبراهيم الخوري/ المقر العام- الأشرفيّة، للإدلاء بإفادتهم، أو الاتّصال على الرّقم السّاخن لشعبة المعلومات 1788؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".