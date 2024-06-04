علي بشارة: الحرائق التي اشعلتها القوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية ما زالت مشتعلة الى الان

كشف رئيس اتحاد جبل عامل لنقابات العمال والمزارعين في لبنان علي بشارة ان "الحرائق التي اشعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية ما زالت مشتعلة الى الان مقابل علما الشعب ويارون والخيام والعديسة وحولا وميس الجبل، وهي قضت على مساحات واسعة من المزروعات والأشجار المثمرة، بما فيها الزيتون والخسائر لا تعد ولا تحصى وهي كبيرة جدا ما يدعونا الى مطالبة الحكومة ووزارة الزراعة للتعويض على المزارعين اذ لا يكفي اعلان الجنوب منطقة زراعية منكوبة كما اقر مجلس الوزراء".

ووجه التحية "لطواقم الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية واتحاد بلديات بنت جبيل، على دورهم البطولي في معمودية النار، والمساهمة في اخماد الحرائق، وهم لم يقصروا ابدا في هذا الدور بالرغم من القصف الإسرائيلي الذي استهدفهم خلال عملهم مساء امس وصباح اليوم، وكأن العدو يريد المزيد من احراق ارضنا وتحويلها الى ارض محروقة لكن المقاومة بالمرصاد له من خلال الرد على اعتداءاته بقصف مواقعه ومستعمراته".

ونوه بشارة بـ"دور العمال والمزارعين في المنطقة الحدودية الصامدون في أعمالهم ومزارعيهم وهو فعل من أفعال المقاومة"، منددا بـ"العدو الإسرائيلي الذي اغار على منزل في حولا وتسبب باستشهاد الاخوين علي ومحمد قاسم اللذان قضيا حلال العمل بحثا عن لقمة العيش وصمدا في حولا منذ 8 اشهر وقضيا شهيدين معا على طريق الدفاع عن الجنوب ولبنان وهو عز الصمود والمقاومة الفعلية التي تتكامل مع المقاومة العسكرية".