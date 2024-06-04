قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف طيرحرفا ووادي زبقين

تعرّضت أطراف بلدة طيرحرفا ووادي زبقين في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان نزامنًا مع الحرب على غزة، في حين ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الشمال.

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