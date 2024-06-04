النقل تخطط لتشغيل الأتوبيس البرمائي.. كامل الوزير يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع مارتون ناج، وزير الاقتصاد الوطني بالمجر، بحضور السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديدية.

وفي بداية اللقاء، أعرب وزير النقل عن سعادته باستقبال وزير الاقتصاد الوطني بالمجر بمقر وزارة النقل المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدراية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الجانبين في المجالات المختلفة ومنها قطاع النقل والذي شهد التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة جانز مافاج المجرية في صفقة تصنيع وتوريد الـ1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح سكك حديد مصر والتي وصل منها حتى الآن 914 عربة ساهمت في رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل.

ولفت إلى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الوطني بالمجر، أهمية هذا اللقاء حيث تحرص المجر على قوة العلاقات المجرية المصرية، مشيرًا إلى التعاون المهم والضخم مع وزارة النقل المصرية من خلال صفقة تصنيع وتوريد الـ1350 والتي تعتبر أحد أهم الصفقات التي عقدت بين الدولتين في هذا المجال.

وتطرقت المباحثات، إلى اهتمام الجانب المجري بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السيارات والأتوبيسات الكهربائية، حيث أوضح وزير النقل اهتمام الوزارة بهذه النوعية من وسائل المواصلات الحديثة الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية عقد لقاءات مكثفة بين الشركات المجرية المصنعة للأتوبيسات الكهربائية والشركات المصرية المصنعة لها للتعاون في هذا المجال المهم في إطار خطة وزارة النقل المصرية لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال "الأتوبيس البرمائي" حيث أكد وزير النقل، أهمية استخدامه كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير النقل النهري في كل عناصرها لزيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالتزامن مع المردود المُتحقق من هذه الخطوة وبخاصة سرعة التنقل وتقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.