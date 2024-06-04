رئيس الدوما الروسي: وقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من شأنه إنهاء الصراع

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قال رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، إن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد "النازيين في كييف بالأسلحة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار فولودين، عبر تطبيق تليجرام، إلى اقتناع "المزيد والمزيد من البلدان الآن. بأن سياسات واشنطن وبروكسل تستند إلى النفاق والمعايير المزدوجة".

وقال فولودين "تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جر الدول إلى المؤتمر في سويسرا، والكذب بشأن رغبتها في تسوية سلمية، من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنحون الإذن لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحتها. في حين أن الطريقة الأكثر فعالية وسرعة لإنهاء الصراع في أوكرانيا هي التوقف عن تزويد النازيين في كييف بالأسلحة".

وأضاف أن أي محاولات لفرض أي قرارات على روسيا "يتم اعتمادها في الاجتماعات المتحيزة التي تنظمها واشنطن وبروكسل" محكوم عليها بالفشل.

وقال فولودين "حل القضية الأوكرانية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل. عدد المشاركين في مؤتمر سويسرا أصبح أقل من أي وقت مضى".

وأشار فولودين إلى أن السعودية لن تشارك في المؤتمر بشأن أوكرانيا في سويسرا.

ومن المقرر أن تستضيف سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري بالقرب من مدينة لوسيرن، ولن تحضره روسيا.