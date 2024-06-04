فيديو.. صواريخ حزب الله تشعل حرائق ضخمة في إسرائيل: إجلاء سكان وإغلاق طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

اندلعت حرائق على نطاق واسع في شمال إسرائيل نتيجة للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله من لبنان، ما دفع سلطات الاحتلال إلى إصدار أوامر إجلاء لسكان البلدات القريبة من الحدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "وحدات الإطفاء، بمساعدة من هيئات عدة، تعمل على إخماد النيران"، مشيرة الى أنه تمّ إجلاء العديد من المنازل في بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وتم إخلاء بلدة كريات شمونة، بعد اندلاع النيران في عدد من المنازل بها،وسط انتشار مكثف لعناصر الحماية المدنية الإسرائيلية في محاولة للسيطرة على الحرائق.

كما اندلعت النيران في كيبوتس كفار جلعادي، وتم الإبلاغ عن حرائق في منطقتي جبل أدير وأميعاد، مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية في منطقة الجليل، ويتم إرسال فرق احتياطية من مناطق أخرى لتقديم المساعدة.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حرائق في غابات متفرقة شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 16 شخصا بينهم 7 جنود بضيق التنفس جراء استنشاق الدخان الناتج عن الحرائق في الجليل الأعلى بسبب القصف الصاروخي من لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، أن فرقه تمكنت من السيطرة على بؤر انتشار النيران، وإنه لا يوجد خطر على حياة السكان.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه أنه جرى زيادة عدد قوات الاحتياط والأدوات الهندسية في مسعى للسيطرة على الحرائق التي تزامنت درجات حرارة عالية وصلت إلى 43 درجة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مكتب بنيامين نتنياهو، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى تقييمًا للأوضاع في الشمال مع قادة الأجهزة الأمنية، وأن سلطة الإطفاء أطلعته على جهود إخماد الحرائق شمالي إسرائيل.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن فرق الإطفاء التي تكافح الحرائق شمالي إسرائيل، طلبت دعمًا من مناطق أخرى للسيطرة على الحرائق الكبيرة في كريات شمونة.

وتعليقًا على الحرائق، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بحرق لبنان وإعادته إلى "العصر الحجري" ردًا على هجمات حزب الله.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن بن غفير قوله: "حان الوقت ليحترق لبنان"، ووصف الحرائق شمالي إسرائيل بـ"الإفلاس وتجسيد لنتائج سياسة الاحتواء".

وكرر سموتريش، تهديدات بن غفير، وتوعد لبنان بإعادته إلى "العصر الحجري"، داعيًا إلى ضرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف أنه أبلغ نتنياهو، أنهم يقفون بجانبه لتحقيق الحسم، وأنه لابد من ضرب بيروت كي تنشغل بتأهيل نفسها.