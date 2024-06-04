تعظيم إيرادات الوقف والسيطرة على المساجد.. ماذا فعل وزير الأوقاف في 11 عاما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

11 عاما قضاها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في منصبه الذي تولاه في يوليو عام 2013، كأول وزير يتولى هذه الحقيبة بعد ثورة 30 يونيو.

تولى مختار جمعة حقيبة الأوقاف، وكانت الوزارة آنذاك مليئة بالكثير من قيادات الإخوان بالديوان العام والمديريات على مستوى الجمهورية، و تصدى لمهمة تطهيرها من الجماعة الإرهابية، واستعادة السيطرة مرة أخرى على المساجد التي كانت بوقا للجماعة تبث من منابرها كل ما تريده، فضلا عن القضاء على الفساد في هيئة الأوقاف وتعظيم إيرادات الوقف وإعادة الكثير من الأراضي المنهوبة.

وفي عهده أعدّت وزارة الأوقاف، خطة لتأهيل الأئمة وفتح الباب للمرة الأولى لانضمام الواعظات المؤهلات لقطع الطريق على المتطرفين لبث أفكارهم المتشددة داخل بيوت الله.

وخصصت وزارة الأوقاف، ملايين الجنيهات لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، والتبرع لصندوق تحيا مصر وإغاثة الملهوفين في غزة والسودان وغيرها في العديد من الدول، ضمن الدور المجتمعي للوزارة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الجهود التي قدمها وزير الأوقاف خلال الـ 11 عاما الماضية، على النحو التالي:

- بناء أكثر من 11 ألف مسجد بتكلفة وصلت لـ 17 مليار جنيه.

- تحسين الأحوال المادية والمعيشية للأئمة ووصل أول راتب للإمام المعين 9150 جنيها.

- إحكام السيطرة على المساجد وزيادة الأنشطة الدعوية والتثقيفية بها.

- فتح الباب للواعظات المؤهلات للمرة الأولى لقطع الطريق على أخوات الجماعة، ووصل عددهن إلى أكثر من 700.

- إطلاق مشروعي صكوك "الإطعام والأضاحي" وهما المشروعان الأكبر لتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وبلغ حجم المساعدات المقدمة في مجال البر 2,8 مليار جنيه.

- توزيع (8874) طن لحوم أضاحي وإطعام على (8,874) مليون أسرة من الأولى بالرعاية.

- تعظيم إيرادات مال الوقف، والذي حقق عوائد بلغت أكثر من 2 مليار جنيه في 2023 للمرة الأولى.

- استعادة الأراضي المنهوبة من مال الوقف، وتوثيقها عبر إصدار أهم وأوسع أطلس وقفي في العالم والذي ضم (92) مجلدًا.

- المساهمة في حل مشكلة إسكان الشباب عبر إنشاء (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية.

- افتتاح أكاديمية الأوقاف والتي تعد أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات.

- فتح الباب أمام المرأة لتولي مناصب قيادية في الوزارة للمرة الأولى، وصلت لـ 16 سيدة.

- فتح الباب للكثير من الشباب لتولي مناصب قيادية بالوزارة.

- تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات).

- تخصيص أكتر من 11 مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية للقرآن وضم إليها فروع جديدة للمرة الأولى وهي "الأسرة القرآنية وذوي الهمم والوافدين".

- 17- تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات).

- 15- التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات :

(العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية)

- (5099) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

- عقد 12 مؤتمرًا دوليًّا و 10 مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة، وكلف الرئيس السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

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