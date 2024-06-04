شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بتعظيم الاستفادة من ستاد القاهرة لتحقيق عوائد مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، بزيادة التقديرات المالية المطلوبة طبقا لاحتياجات وزارة الشباب والرياضة في بنود أبواب موازنتها المختلفة على أن يتم التعزيز من قبل وزارة المالية على مدار العام المالي، حتى تستطيع الوزارة تنفيذ برامجها وأنشطتها وتحقيق المستهدف منها لتنمية النشء والشباب.

ومن ضمن التوصيات التى أصدرتها اللجنة أيضا بشأن الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025، فيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، طالبت اللجنة زيادة المخصصات المالية لبنود أبواب موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك زيادة الموازنة الاستثمارية نظراً لتغيير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الإنشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.

وفيما يخص توصيات اللجنة بشأن الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، شددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.