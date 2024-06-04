شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعزز الثقة بين الشباب والوطن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي، بذل الجهود من أجل دعم وتمكين الشباب، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وخلال الفترة الماضية عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب، من خلال تنظيم عدد من الحلقات النقاشية للشباب مع المسؤولين فى الحوار الوطنى؛ لسماع الرؤى ووجهات النظر الخاصة بالسياسات العامة فى الدولة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لفتح الآفاق والموضوعات وتعزيز الفكر لدى الشباب.



كما عمل التحالف الوطنى أيضا على تعزيز ثقافة التطوع لغرس القيم فى النشء، واحتواء كافة طاقاتهم فى مكانها الصحيح، والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم؛ فى محاولة لتعزيز الثقة فى وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات فى مكان غير صحيح.



إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية ،ووفقا لأحدث الإحصاءات، يمتلك التحالف الوطنى قاعدة عريضة من المتطوعين وصلت فى 2022 إلى أكثر 251 ألف متطوع بمتوسط 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، ويوجد 76 ألف متطوع منتظم و14 ألفا من قادة التطوع وهم شباب يستطيعون حشد شباب آخرين للتطوع.